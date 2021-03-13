الداخلية العراقية: انخفاض مستوى الخط البياني للجرائم الجنائية للعام 2020

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، انخفاض عدد الجرائم الجنائية في عموم محافظات البلاد في العام 2020. فيما أفادت شرطة محافظة كربلاء باحباط محاولة ابتزاز إلكتروني لفتاة في مقتبل العمر.

وذكر اللواء سعد معن مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "استمرار تشكيلات الوزارة المختصة بتعزيز إجراءات السلم المجتمعي ومكافحة الجريمة والإرهاب؛ أسهم في خفض الخط البياني للجرائم حيث بلغت نسبة الجرائم المكتشفة المقيدة لدى مؤسسات الوزارة للعام الماضي أكثر من 74% والنسبة المتبقية من هذه الجرائم قيد المتابعة والتحقيق".

وأضاف معن أن "انخفاض نسبة هذه الجرائم بنسبة 31% بالمقارنة بين عامي 2019 و2020"، عازيا ذلك لـ"تطور الجهد الاستخباري وفتح بوابات أوسع التواصل مع المواطن وجعله شريك في القرار الأمني".

وفي إطار احترام المؤسسات القضائية والقانونية، أشار معن إلى "انخفاض جرائم تضليل القضاء بنسبة 24% والأخبار الكاذبة بنسبة 49% أما جرائم الاحتيال فقد انخفضت بنسبة 25%، وبخصوص جرائم سرقة السيارات فقد انخفضت بنسبة 35% وجرائم السرقات الاعتيادية انخفضت بنسبة 14%".

وأوضح مدير دائرة العلاقات والاعلام؛ أن "الإشراف المباشر والميداني للقائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية السيد عثمان الغانمي كان له الأثر المباشر لتحقيق هذه الإنجازات الأمنية".

وفي السياق الامني؛ تمكن قسم مكافحة الإجرام من إحباط عملية ابتزاز الكتروني مارسها أحد الأشخاص بحق فتاة بمقتبل العمر.

وذكر بيان لشرطة كربلاء ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "عملية الإحباط جاءت إثر ورود مناشدة عبر الموقع الرسمي لمديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة، حيث تم التوصل الى الشخص المبتز والقبض عليه بمهنية عالية وخلال مدة 10 ساعات فقط من إبلاغ الفتاة لموقع مديرية الشرطة".

وأضاف البيان؛ أن "بعد التحقيق مع المتهم، انهار واعترف بابتزاز الفتاة"، مشيرا إلى "تصديق اقواله وتحويله للجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".