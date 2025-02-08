الداخلية العراقية: انخفاض حالات التهريب والتسلل من الحدود السورية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، انخفاض حالات التهريب والتسلل من بين العراق وسوريا.

وقال مدير الدائرة الإعلامية في الوزارة، اللواء خالد المحنا، لوكالة شفق نيوز، إن "ملف الحدود بين العراق وسوريا كان من أهم من الملفات التي عملت عليها وزارة الداخلية".

وبيّن أن "أغلب موارد الوزارة أنفقت على حماية الحدود حيث تم إنشاء مشاريع عملاقة والتي تضم بناء حواجز كونكريتية وشوارع مبلطة، إضافة إلى نصب كاميرات ذكية وموانع صناعية".

وأكد المحنا، أن "تلك الأعمال أدت إلى خفض التهريب والتسلل بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية".