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الداخلية العراقية: القبض على 6 مسافرين حاولوا السفر إلى ألمانيا بفيز مزورة

Category: أمـن

Date: 2021-06-14T11:06:28+0000
الداخلية العراقية: القبض على 6 مسافرين حاولوا السفر إلى ألمانيا بفيز مزورة

شفق نيوز / أعلنت وزارة الداخلية، يوم الاثنين، القبض على ستة مسافرين كانوا يرومون السفر إلى ألمانيا، لتقديمهم فيزا وإقامة أجنبية مزورة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز قسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي، ألقت القبض على ستة مسافرين كانوا يرومون السفر عبر الخطوط الجوية العراقية المتوجهة إلى ألمانيا،

وأضافت أن "المتهمين قدموا أربع فيز ألمانية، وإقامة فرنسية، وفيزة نمساوية إلى ضباط جوازات مطار بغداد الدولي، وبعد الشك الحاصل تم إرسالها إلى مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات والذي بدوره أكد بأن الفيز الألمانية الأربعة، والإقامة الفرنسية، والفيزة النمساوية مزورة وغير أصولية".

وأكدت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وفق بيان الداخلية، "إحالة المتهمين الستة إلى الجهات المعنية لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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