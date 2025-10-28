الداخلية العراقية: القبض على والدين قتلا طفلهما بعد بيعه وتعذيبه

شفق نيوز– بغداد

كشفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، عن جريمة مروعة ارتكبها والد ووالدة طفلة بحق طفلهما.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم، ببغداد حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية ألقت القبض على الوالدين بعد قيامهما بقتل طفلهما، عقب بيعه بمبلغ 350 ألف دينار، ثم تعذيبه وتمثيل جثته قبل أن يفارق الحياة.

وأوضح البهادلي أن الأب والأم قاما ببيع الطفل ثم إرجاعه إلى المنزل، حيث استمرّا في التعذيب والتمثيل به يومياً حتى وفاته.

وأضاف أن المحكمة أصدرت حكم الإعدام شنقاً حتى الموت ضد الأب، فيما تم توقيف الأم وإكمال الإجراءات القانونية بحقها.

ولم يذكر المتحدث المنطقة التي وقع فيها الحادث.