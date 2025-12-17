الداخلية العراقية: الحدود مع سوريا مؤمنة بأفضل مستوى والمياه الإقليمية تحت السيطرة

شفق نيوز – بغداد

وصف رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري، اليوم الأربعاء، إجراءات تأمين الحدود العراقية مع سوريا بأنها "أفضل من أي وقت مضى"، مؤكداً أن المياه الإقليمية للعراق تحت السيطرة.

وقال ميري في مؤتمر صحفي للإعلان عن الإنجازات المتحقّقة والإحصائيات الخاصة بالسنوات الثلاث الماضية من عمر الوزارة، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "عملية تأمين الحدود مع سوريا تسير بصورة أفضل من السابق، حيث أن الحدود لم تكن سابقاً كما هي عليه اليوم، من حيث انتشار المخافر والمقار العسكرية وإنجاز سياج من الكتل الكونكريتية مع نصب 1200 كاميرا حرارية على طول الشريط الحدودي".

وأشار ميري، إلى وجود "طائرات مسيّرة وُضعت لمراقبة الحدود مع إنشاء سواتر وخنادق ترابية وغيرها من إجراءات".

وأوضح ميري، أن هنالك إجراءات متّخذة لتأمين المياه الإقليمية من خلال نشر 20 زروق".

وتعمل قيادة قوات الحدود العراقية، على استكمال نصب الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي مع سوريا.

وقالت القيادة في وقت سابق من العام الحالي، إنها "مستمرة بأعمال نصب الجدار الكونكريتي في قاطع لواء مغاوير الحدود في طريفاوي شمال القائم على الشريط الحدودي العراقي السوري".

وبعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، تخشى السلطات العراقية عودة سيناريو أواسط العام 2014 عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق تُقدر بثلث البلاد على خلفية امتداد الصراع في سوريا بين النظام والفصائل المعارضة في السنوات الماضية.