الداخلية العراقية: الجريمة الإرهابية انخفضت بنسبة 88% ولدينا مليوني وثيقة لـ"داعش"

شفق نيوز- نينوى

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، انخفاض معدلات الجريمة الإرهابية في عموم البلاد بنسبة 88%، مشيرة إلى امتلاكها مليوني وثيقة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي مخصّص للإعلان عن نتائج الإحصاءات السنوية لعام 2025، عقده في قيادة شرطة نينوى بمدينة الموصل وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "وزارة الداخلية باتت تمتلك أكثر من مليوني وثيقة تعود لتنظيم داعش، جرى تحليلها وأرشفتها ضمن منظومات معلوماتية حديثة".

وأضاف ان الوزارة "أنشأت قاعدة بيانات خاصة بالنازحين، بما في ذلك مخيم الهول السوري، إلى جانب تهيئة ملفات استرداد لمطلوبين خارج العراق وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأوضح أن "اعتماد نظام استخباراتي حديث قائم على المعلوماتية أسهم في تفكيك مئات الشبكات الإرهابية وتدمير عشرات المضافات"، مؤكداً أن "وزارة الداخلية تمكّنت خلال السنوات الثلاث الأخيرة من قتل 222 إرهابياً".

وبيّن ميري أن "معدلات الجريمة الإرهابية انخفضت في العراق بنسبة 88%، في مؤشر على تحسّن الوضع الأمني"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "ملف المخدّرات شهد تطوّراً ملحوظاً، إذ أنجزت الوزارة 16 مصحة قسرية ودرّبت 71 معالجاً نفسياً للعمل فيها".

وأشار إلى "فتح 32 نقطة اتصال دولية وإقليمية في مجال مكافحة المخدّرات، نتج عنها تبادل أكثر من 1300 معلومة استخبارية أسهمت في تعزيز التعاون الدولي وملاحقة شبكات التهريب".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، أرقاماً قالت إنها "تسجل لأول مرة" خلال ثلاث سنوات، تضمنت انخفاض الجرائم الجنائية 14% والإرهابية 88%، فيما أشارت إلى ضبط 222 إرهابياً من تنظيم "داعش" مع ملايين الوثائق المهمة.