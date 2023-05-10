الداخلية العراقية: اعتقال خلية تروج لحزب البعث

شفق نيوز/ افاد مصدر في الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، بالقاء القبض على خلية قال إنها تروج لحزب البعث المحظور، في ثلاث محافظات، خلال عملية أمنية مشتركة مع أمن الحشد الشعبي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عملية قوة امنية مشتركة نفذت واجباً امنياً في بغداد، وألقت القبض على أحد المطلوبين والذي يعمل محامياً، وفق المادة 8 بتهمة الترويج لحزب البعث العربي الاشتراكي.

وفي بابل، قال المصدر إن قوة امنية مشتركة اعتقلت مطلوباً ثلاثة أشخاص ضبط بحوزتهم أقراصاً ليزرية وعدداً من السجلات والاوراق التي تحمل فكر حزب البعث ومفكرة تحمل صورة (صدام حسين).

وفي الديوانية جنوبي العراقي، اعتقلت قوة أمنية مدرساً متقاعداً بتهمة الترويج لحزب البعث ايضاً.