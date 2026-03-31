الداخلية العراقية: اعتقال أحد خاطفي الصحفية الاميركية بعد محاصرة عجلتهم وانقلابها

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء الثلاثاء، اعتقال أحد المتهمين باختطاف الصحفية الاميركية "شيلي كتلسون" بعد محاصرة عجلة تابعة للخاطفين وانقلابها أثناء محاولة الهروب، مؤكدة استمرار الجهود لتعقب باقي المتورطين وتحرير المختطفة.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في مساء هذا اليوم تعرّضت صحفية أجنبية إلى حادث اختطاف من قبل مجهولين، وعلى الفور باشرت القوات الأمنية المختصة بواجباتها لملاحقة الجناة، وفق معلومات استخبارية دقيقة وجهد ميداني مكثف وتتبع مسار الخاطفين".

وأضافت أن "عمليات المتابعة والمطاردة أسفرت عن محاصرة عجلة تابعة للخاطفين، ما أدى إلى انقلابها أثناء محاولتهم الهروب"، مبينة أن القوات الأمنية "تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين وضبط إحدى العجلات المستخدمة في الجريمة".

وأكدت الوزارة أن "الجهود مستمرة لتعقب باقي المتورطين وتحرير المختطفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق جميع المشاركين في هذا العمل الإجرامي وفق القانون".

وأشارت إلى أن التحقيقات "لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادث بشكل كامل، وسيتم موافاتكم بالتفاصيل لاحقاً".

وجددت وزارة الداخلية تأكيدها أنها "لن تسمح بأي محاولة لزعزعة الأمن أو استهداف الضيوف الأجانب"، مؤكدة أن أجهزتها الأمنية "ستبقى يقظة وحازمة في ملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة".

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق، لوكالة شفق نيوز، بتعرض الصحفية الأميركية "شيلي كتلسون" للاختطاف قرب شارع السعدون وسط بغداد، مبيناً أنها كانت تقيم في فندق مقابل فندق فلسطين ولا توجد حماية أمنية على الفندق، فيما باشرت القوات الأمنية عمليات بحث وتحقيق في الحادثة.

وسبق أن حذرت السفارة الأميركية في بغداد عبر بيانات صدرت بشكل يومي، مواطنيها المقيمين في العراق من "مخاطر أمنية متصاعدة"، وقالت إنهم يواجهون تهديدات بينها الاختطاف وهجمات قد تستهدف الأميركيين ومصالحهم، داعيةً إياهم إلى مغادرة البلاد عندما تسمح الظروف بذلك.