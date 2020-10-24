الداخلية العراقية: اعتداء المسؤولين على رجال الشرطة ازدراء للدولة

شفق نيوز/ وصفت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، قيام حراس شخصيين لأحد أعضاء مجلس النواب العراقي بالاعتداء على أحد عناصر شرطة المرور، بأنه يحط من قيمة القانون وازدراء للدولة.

وقال الناطق باسم الداخلية اللواء خالد المحنا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مجموعة من حماية احد النواب اعتدت على شرطي مرور عندما كان يؤدي واجبه في أحد شوارع بغداد".

وأضاف البيان، أن "هذا الاعتداء في وقت تسعى الحكومة وخصوصاً وزارة الداخلية الى فرض سلطة القانون وتأكيد هيبة الدولة وسلطاتها، وكان متوقعاً من جميع الغيورين وبالخصوص المسؤولين في اي موقع كانوا، تجسيد حرصهم على سيادة القانون والتصرف بمسؤولية وتحذير معيتهم من اي سلوك ينم الاستهتار بالقانون والقيم".

وتابع البيان "لكننا للأسف نشهد بين الحين والاخر تجاوزات على القائمين بأنفاذ القانون والاعتداء عليهم بما يحط من قيمة القانون ويهتك سلطة الضبط، وكلها تصرفات تنم عن ازدراء الدولة وسلطاتها وقوانينها وموظفيها".

وأكدت وزارة الداخلية انها "ستتخذ الإجراءات الحازمة بحق المعتدين ولن تتهاون في الدفاع عن حقوق منتسبيها، ولن تتراخى بعد اليوم في استرجاع هيبة الدولة والسلطات القانونية، ولن تخضع لكل اشكال الضغوط"، داعية المواطنين والمسؤولين إلى "التعاون معها في هذا المضمار لاستعادة دور القانون، الذي هو عنوان الدولة المتحضرة".