الداخلية العراقية: احباط عمليات لسرقة النفط في 7 مواقع

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاربعاء، عن احباط عمليات لسرقة النفط في سبعة مواقع، مشيرة الى ضبط 15 عجلة معدة للتهريب بمحافظات مختلفة.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة تواصل عملياتها الاستباقية للحد من حالات تهريب النفط ومشتقاته، مضيفة أنه استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات منفصلة، تمكنت مفارز الوكالة من ضبط مواقع نفطية عدد (7) تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية.

وأوضحت أنه تم العثور بداخل المواقع على عجلات وخزانات نفطية مختلفة الأحجام تحتوي على منتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية في محافظات بغداد وديالى والبصرة.

وفي سياق آخر تمكنت المفارز أعلاه، وفق البيان، من إحباط عمليتين لسرقة النفط من خلال ثقب أحد الأنابيب الناقلة للنفط ضمن محافظتي واسط وذي قار، وكذلك من ضبط عجلات عدد (15) مخالفة ضمن محافظات البصرة وبغداد وديالى وكربلاء المقدسة وكركوك ونينوى وتم التعامل معها اصوليا وتسليمها الى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية.