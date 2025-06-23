الداخلية العراقية.. احباط خدعة "لواء مزيف" بحوزته جواز نرويجي مزور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بالقبض على منتحل صفة لواء بالداخلية العراقية بحوزته جواز نرويجي مزور في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية ألقت القبض على شخص انتحل صفة ضابط برتبة لواء داخل أحد المقرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية ضمن جانب الرصافة من العاصمة بغداد.

وذكر المصدر، أن "القوة ضبطت بحوزة المتهم جواز سفر نرويجي مزور"، مشيراً إلى أنه "تم إيداعه التوقيف وفق الإجراءات الأصولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".