الداخلية العراقية: احباط اغتيال إحدى الشخصيات وتفكيك أخطر شبكة لتجارة المخدرات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، إحباط محاولة اغتيال "إحدى الشخصيات" وتفكيك أخطر شبكة لتجارة المخدرات تنشط في ثلاث محافظات.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه بإشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري وبمتابعة ميدانية متواصلة، ووفقاً لمعلومات دقيقة بموجب قرارات قضائية وبعد نصب كمين محكم، تمكنت قوة من مكافحة مخدرات كربلاء من إحباط تخطيط عملية لاغتيال إحدى الشخصيات وإلقاء القبض على ستة من تجار المخدرات وتفكيك شبكتهم التي تنشط في (بغداد - ميسان - كربلاء).

وبينت أنه ضُبطت بحوزتهم اسلحة ومتفجرات ومواد مخدرة، مشيرا الى أن أحد المتهمين قام بالانتحار اثناء محاصرته وتم إيداع باقي المتهمين التوقيف عن جريمة تجارة المخدرات وفق أحكام المادة (28) مخدرات وفردت بحقهم قضايا تحقيقية اخرى وفق احكام المادة (4) ارهاب، اذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل.