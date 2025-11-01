الداخلية: ارتفاع أسعار المخدرات في العراق واسترددنا 20 متهماً دولياً

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، ارتفاع أسعار المخدرات في البلاد، لافتة إلى إسترداد 20 متهماً دولياً في هذا المجال.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "أسعار المواد المخدرة في العراق ارتفعت نتيجة حملات مكافحة المخدرات، بعد تفكيك شبكاتها بنسبة 100%"، مشيراً إلى "استرداد 20 متهماً دولياً في قضايا تتعلق بالمخدرات".

وأضاف ميري، أن "هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على تسجيل الأسلحة، إذ تسجّل نحو 6 آلاف عائلة أسلحتها أسبوعياً، كما تم سحب 42 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية".

وأكد أن "النزاعات العشائرية شهدت تراجعاً كبيراً وانعداماً شبه تام في المناطق الغربية ومنطقة الفرات الأوسط".