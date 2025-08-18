الخميس المقبل موعدا لمحاكمة ناصر الغنام العسكرية (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

حددت المحكمة العسكرية الأولى، التابعة لوزارة الدفاع، يوم الخميس المقبل، موعدا لمحاكمة ناصر الغنام، بقضية وفاة طلبة الكلية الرابعة.

وبحسب الوثيقة، التي وردت لوكالة شفق نيوز، فإنه تقرر تأجيل موعد المحاكمة من 7 آب/ أغسطس الجاري، إلى يوم الخميس المقبل 21 آب/ أغسطس الجاري.

وحادثة طلاب الكلية العسكرية في ذي قار، في آيار/ مايو الماضي، أثارت ضجة واسعة في وسائل الإعلام وسخطاً داخل المجتمع العراقي الأمر الذي ادى الى اصدار وزارة الدفاع العراقية بياناً أقرت فيه بوفاة أحد الطلبة، وذكرت فيه، أنه "بعد التحاق طلاب الدورة الـ29 ظهرت بعض علامات الإعياء والتعب على عدد من الطلبة نتيجة تعرضهم إلى أشعة الشمس مما تسبب بإصابتهم بالجفاف ووعكة صحية نقلوا على أثرها عن طريق طبابة الكلية العسكرية إلى مستشفى الناصرية".

وأمر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، آنذاك بإعفاء كل من: رئيس الأكاديمية العسكرية ومعاونه، وعميد الكلية العسكرية الرابعة وهو ناصر الغنام، وآمر الفوج المختص، وسحب أيديهم من العمل.