الخفاجي قائداً جديداً "مؤقتاً" لشرطة كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في شرطة كركوك، يوم الخميس، بأن قائداً جديداً تولى قيادة شرطة كركوك بالوكالة، لحين حسم مصير القائد السابق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "أمراً وزارياً صدر من وزارة الداخلية يقضي بتولي نائب قائد شرطة كركوك العميد فتاح الخفاجي، منصب قائد الشرطة بالوكالة، لحين حسم مصير القائد السابق اللواء كاوه غريب الذي ينتظر أحد أمرين، أما التمديد له لستة أشهر أو إحالته للتقاعد كونه بلغ السن القانوني".

وأكد المصدر أن " تكليف العميد فتاح الخفاجي مؤقت لحين ترشيح قائد لشرطة كركوك بالأصالة وفق الأنظمة والقوانين السارية بذلك".