الخفاجي عن لقاء وفد الدفاع الاتحادية مع البيشمركة في أربيل: اقتراح لتشكيل خلية مشتركة

شفق نيوز/ وصف المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي اللقاء بين وفد وزارة الدفاع العراقية وقوات البيشمركة بالايجابي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من وزارة الدفاع العراقية الى مدينة اربيل اليوم الاحد واللقاء بقيادات من قوات البيشمركة.

‏وقال الخفاجي في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ ان "هذه الزيارة مهمة جدا و تندرج ضمن أسس تطوير العلاقة بيننا و بين قوات البيشمركة"، مبينا ان "رئيس اركان قوات البيشمركة يزور بغداد دائما ويجتمع في قيادة العمليات وكذلك في رئاسة أركان الجيش ووزارة الدفاع وهناك تطوير لافاق العلاقة بيننا وبين قوات البيشمركة".

واضاف ان "‏لدينا رؤية في عام 2023 لمكافحة الإرهاب حول التصدي والتخطيط المشترك والعمل ضد التنظيمات الإرهابية إضافة إلى وجود عمل مشترك بخصوص الجهد الاستخباري والأمني"، مشيرا الى ان "هناك اقتراحاً بأن تكون خلية مشتركة من الاستخبارات من البيشمركة و القوات الاتحادية لمراجعة الخطة الأمنية والاستخبارية والعملياتية التي تخص الجانبين خاصة في المناطق التي يتواجد فيها عناصر داعش او ما تُعرف بالمناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك".