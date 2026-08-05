الخروق "صفر" والمسيرات تضبط الأمن.. شفق نيوز تستطلع الحدود السعودية العراقية (صور)

شفق نيوز- النجف

أكد قائد المنطقة الخامسة لحرس الحدود العراقي، اللواء رحيم يونس رحيم، يوم الأربعاء، تأمين الحدود مع المملكة العربية السعودية يمثل "المهمة الأساسية"، مشيراً إلى عدم تسجل أي خرق أو عمليات تهريب أو تسلل من وإلى الأراضي السعودية.

وقال رحيم لوكالة شفق نيوز، إن "تأمين الحدود يأتي بالتزامن مع مشاركة قواتنا في تنفيذ الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين، والتي نجحت دون تسجيل أي خرق".

وأضاف: "مشاركة قوات الحدود في زيارة الأربعين تعد واجباً وطنياً، إلا أن المهمة الأولى لقيادة قوات الحدود تتمثل في تأمين قاطع الفرقة الخامسة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، التي تشهد استقراراً أمنياً كبيراً يختلف عن بقية القواطع الحدودية مع الدول الأخرى".

وأشار إلى أن "الحدود مؤمنة بمنظومة متكاملة تشمل تحصينات أمنية، وكاميرات حرارية، وأجهزة مراقبة حديثة، وطائرات مسيرة، إلى جانب تعزيز القطعات القتالية".

ولفت قائد المنطقة الخامسة إلى أن "الحدود لم تشهد أي خروقات للعام الثاني على التوالي، إذ بلغت الخروقات صفراً، ولم تسجل أي عمليات تسلل أو تهريب إلى الأراضي السعودية أو منها إلى العراق".

وفي ما يتعلق بخطة الزيارة الأربعينية، أوضح رحيم أن "قيادة قوات الحدود تقدم سنوياً خدمات أمنية ولوجستية كبيرة للزائرين، إذ تتولى تأمين حركة الزائرين عبر عدة محاور، من بينها المحور الشمالي لمحافظة النجف باتجاه حدود محافظة كربلاء".

وبين أن "القيادة نشرت سبعة أفواج على هذا القاطع، إضافة إلى توفير معامل للثلج، ومفارز طبية، وعجلات للنقل، ومياه للشرب، فضلاً عن إشراك 350 عجلة في عمليات التفويج العكسي للزائرين من كربلاء إلى النجف وبقية المحافظات".

وختم قائد المنطقة الخامسة لحرس الحدود بالقول إن "ما يميز خطة هذا العام هو عدم فرض أي قطوعات للطرق داخل محافظة النجف، فضلاً عن الانسجام والتنسيق العالي بين جميع الجهات الأمنية والخدمية المعنية بإدارة الزيارة المليونية".

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت محافظة كربلاء واللجنة العليا للزيارات المليونية، نجح الخطط الأمنية والصحية والخدمية بانتهاء مراسم الزيارة الأربعينية في كربلاء التي استقبلت أكثر من 22 مليون زائر من العراق وخارجه، بينهم خمسة ملايين زائر من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.