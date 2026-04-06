الخامس خلال 24 ساعة.. طيران حربي يقصف مقراً للحشد شرقي صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، فجر اليوم الاثنين، بتعرض أحد المقار التابعة للحشد الشعبي إلى ضربة جوية في أطراف قضاء طوزخورماتو شرقي المحافظة، وهو الاستهداف الخامس خلال نحو 24 ساعة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طيران حربي قصف بشكل مباشر موقعاً للحشد الشعبي شرقي صلاح الدين، ولم يتضح ما إذا كان هناك إصابات بشرية ولا حجم الخسائر المادية.

وأضاف أن القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً في محيط الموقع المستهدف، فيما باشرت الجهات المختصة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

ويأتي هذا التطور في ظل توترات أمنية متقطعة تشهدها مناطق شرق صلاح الدين، وسط دعوات لتعزيز الإجراءات الأمنية ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.

ففي قرابة الساعة الثانية من فجر يوم أمس الأحد، أفاد مصدر أمني في صلاح الدين بتعرض مقر اللواء 52 في الحشد الشعبي لقصف جوي، دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.

وفي الساعة الثامنة من مساء أمس الأحد، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن ضربتين جويتين استهدفتا أحد المقار التابعة للحشد الشعبي في ناحية الصينية ضمن قضاء بيجي شمالي محافظة صلاح الدين.

وبعد نحو ساعتين من ذلك تعرض الفوج الرابع التابع للواء 52 في الحشد الشعبي إلى قصف جوي استهدف موقعه في مطار "الحليوة" العسكري ضمن قضاء طوزخورماتو شرقي المحافظة، بحسب ما قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.

ومن ثم وبعد نحو ساعة من القصف الأخير، في تمام الساعة 11:30 من مساء أمس، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بإصابة خمسة مدنيين جراء استهداف قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين.

وقال المصدر إن "محاولة جرت لاستهداف قاعدة بلد، لكن المقذوف الي أطلق على القاعدة، سقط على منزل في ناحية يثرب – قرية البوجيلي ضمن محافظة صلاح الدين، ما أدى إلى إصابة خمسة مدنيين كانوا داخله".

وأضاف أن "فرق الإسعاف سارعت إلى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فرضت القوات الأمنية طوقاً أمنياً حول موقع الحادث".