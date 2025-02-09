"الخاطفان حاولا اغتصابها" .. تحرير امرأة وثلاثة من أطفالها شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة العراقية، صباح اليوم الأحد، أن القوات الامنية تمكنت من تحرير امرأة وأطفالها الثلاثة بعد محاولة اغتصابها وتعرضهم للتعنيف من قبل المختطفين شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن معلومات وردت بوجود حادث خطف امراة مع أطفالها الثلاثة، لتقوم قوة امنية بجمع المعلومات والوصول الى مكان المرأة المخطوفة ضمن منطقة سبع قصور شرقي العاصمة.

وأضاف أن القوة داهمت الدار التي كانت المرأة محتجزة فيه وهي من سكنة محافظة بابل، مبينا أن المخطوفة أدعت أنها أخذت سيارة أُجرة من بابل الى منطقة الشعب في بغداد لزيارة أحد أقربائها، بعدها قام سائق السيارة الاجرة باخذها الى احد الدور المتروكة ضمن المنطقة المذكورة.

وتابع المصدر، إن سائق الاجرة حاول حاول اغتصابها وتعنيف أطفالها الثلاثة إلا أنها قاومته إلى أن جاءت القوات الامنية، مشيرا الى القاء القبض على الخاطفين وهما اثنان، وقد اعترفا صراحة بحالة الخطف لاغراض الاغتصاب.