الخارجية تعلّق على أنباء مقتل مواطن عراقي في أوكرانيا

شفق نيوز/ علّق المتحدث باسم الخارجية العراقية، الجمعة، على أنباء تحدثت عن مقتل مواطن عراقي في الحرب الدائرة بأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لم يتأكد لنا ذلك بشكل رسمي حتى الان".

وكان الصحاف يرد على أنباء متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بمقتل مواطن عراقي في الحرب التي اندلعت في أوكرانيا منذ فجر أمس الخميس، إثر اجتياح روسيا للبلاد.

وتابع المتحدث باسم الوزارة، "نتابع باهتمام بالغ للوقوف على دقة ما يتم تداوله وعبر تنسيقنا عالي المستوى مع السلطات الرسمية في أوكرانيا ومن خلال مساعي سفارة جمهورية العراق في كييف".

وفي وقت سابق الجمعة، قال الصحاف في بيان إن الخارجية تلقت طلبات من ٧٦ عراقيا لإجلائهم من أوكرانيا هربا من الحرب.

ووفق أرقام الخارجية فإن عدد أفراد الجالية العراقية في أوكرانيا يبلغ 5537 شخصا من بينهم 450 طالباً يتوزعون على 37 جامعة.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.