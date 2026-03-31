الخارجية الأميركية تعلن التحرك لإطلاق سراح الصحفية "كتلسون" المختطفة في بغداد

شفق نيوز- واشنطن

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الثلاثاء، اختطاف صحفي أميركي في بغداد (في إشارة إلى الصحفية شيلي كتلسون)، وبينما لفتت إلى أنها حذرت الشخص من التهديدات التي قد يتعرض لها، أكدت العمل لضمان إطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن.

وذكر مساعد وزير الخارجية الأميركي ديلان جونسون في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "وزارة الخارجية الأميركية تُدرك التقارير الواردة عن اختطاف صحفي أميركي في بغداد، العراق".

وأضاف جونسون أن "الوزارة قامت سابقاً بواجبها في تحذير هذا الشخص من التهديدات التي يتعرض لها، وسنواصل التنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لضمان إطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن".

وأشار إلى أن "السلطات العراقية ألقت القبض على شخص يُعتقد أنه على صلة بجماعة كتائب حزب الله الموالية لإيران، ويُشتبه بتورطه في عملية الاختطاف".

ونوه المسؤول الأميركي إلى أن "العراق لا يزال تحت مستوى التحذير من السفر (المستوى 4)، ويُنصح الأميركيون بعدم السفر إلى العراق لأي سبب من الأسباب، ومغادرة العراق فوراً".

وأكد أن "وزارة الخارجية تنصح بشدة جميع الأميركيين، بمن فيهم الصحفيون، بالالتزام بجميع تحذيرات السفر".

The U.S. Department of State is aware of the reported kidnapping of an American journalist in Baghdad, Iraq. The State Department previously fulfilled our duty to warn this individual of threats against them and we will continue to coordinate with the FBI to ensure their… — Dylan Johnson (@ASDylanJohnson) March 31, 2026

وفي وقت سابق من عصر اليوم، تعرضت الصحفية الأميركية "شيلي كتلسون" للاختطاف قرب شارع السعدون وسط بغداد، بحسب ما أبلغ به مصدر أمني وكالة شفق نيوز، مبيناً أن الصحفية كانت تقيم في فندق مقابل فندق فلسطين ولا توجد حماية أمنية على الفندق، فيما باشرت القوات الأمنية عمليات بحث وتحقيق في الحادثة.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء الثلاثاء، اعتقال أحد المتهمين باختطاف الصحفية "كتلسون" بعد محاصرة عجلة تابعة للخاطفين وانقلابها أثناء محاولة الهروب، مؤكدة استمرار الجهود لتعقب باقي المتورطين وتحرير المختطفة.

وعن آخر المعلومات التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز بشأن عملية الاختطاف والمتهمين وصحة الصحفية، كشف مصدر أمني مساء الثلاثاء، أن المعتقل المتهم باختطاف "شيلي كتلسون" منسوب إلى جهة أمنية ويُعتقد أنه كان مرافقاً لها، فيما أشار إلى نقل المختطفة إلى مناطق في محافظة بابل بعد تغيير العجلة التي كانت تقلها.

وأوضح أن "الصحفية المختطفة تعرضت لرضوض يعتقد أنها نتيجة حادث تعرضت له العجلة التي كانت تقلها لحظة الاختطاف"، لافتاً إلى أن "العجلة التي تعرضت للحادث تم تغييرها في منتصف الطريق مباشرة، ونُقلت الصحفية بعدها إلى مناطق في محافظة بابل"، وفقاً للاعترافات الأولية للمعتقل.

وأشار المصدر إلى أن "الحادث تم تبنيه من قبل شرطة بابل كون المختطفة نُقلت ضمن حدود المحافظة"، لافتاً إلى أن "جهاز المخابرات تبنى مسؤولية التحقيق بالحادثة ونُقل المعتقل إليهم".

يذكر أن السفارة الأميركية في بغداد حذرت في بيانات متعددة مواطنيها من "مخاطر أمنية متصاعدة"، مشيرة إلى تهديدات بينها الاختطاف وهجمات قد تستهدف الأميركيين ومصالحهم، ودعتهم إلى مغادرة البلاد عندما تسمح الظروف بذلك.

وتعمل كتلسون منذ سنوات من بغداد وقدمت تقارير لوسائل إعلام دولية مثل "المونيتور"، "ذا ناشيونال"، "فورين بوليسي" وتتناول ملفات الفصائل المسلحة، العلاقات الأميركية-العراقية، وتطورات الأمن الإقليمي، وتعرف بتغطياتها الميدانية وتحليلاتها المعمقة حول المشهد السياسي والعسكري في العراق.