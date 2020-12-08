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الخارجية الأمريكية تحدد الجهة المتورطة بالهجمات على سفارتها ببغداد

Category: أمـن

Date: 2020-12-08T15:21:07+0000
الخارجية الأمريكية تحدد الجهة المتورطة بالهجمات على سفارتها ببغداد

شفق نيوز/ حددت الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء الجهة المتورطة في الهجمات الصاروخية المتكررة على سفارتها في بغداد منذ العام الماضي.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر خلال جلسة حوارية عبر الدائرة المغلقة، شارك فيها مراسل وكالة شفق نيوز، إن الذين يستهدفون السفارة الأمريكية ببغداد هم "الفاسدون وقتلة المتظاهرين".

وأضاف أن "الاعتداء على السفارة الامريكية والقوات الامريكية المتواجدة في القواعد العراقية، هو اعتداء على السيادة العراقية وعلى شرعية الحكومة العراقية وسلطة القانون العراقي".

وأردف شينكر، الذي يزور بغداد منذ أمس الاثنين، بالقول، "نحن نثمن جهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في التحقيق بهذا الاعتداءات وجلب المعتدين أمام العدالة".

وأشار إلى أن "الحكومة العراقية تدرك التزامها بحماية البعثات والتحالف الدولي، ونحن ندعم جهود الكاظمي في فرض سطلة القانون في العراق".

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