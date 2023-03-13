الحوت يبتلع نزيلاً وإصابة منتسبين اثنين وإنقاذ طفل وحرق عجلتين في ذي قار

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بوفاة نزيل جديد داخل سجن الناصرية المركزي، بينما أصيب منتسبان أثناء تظاهرات في قضاء الإصلاح.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "نزيلاً من أهالي محافظة البصرة في الأربعين من عمره، توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) نتيجة إصابته بمرض التدرن الرئوي الحاد".

وأضاف المصدر، أن "النزيل محكوم بالسجن المؤبد والإعدام شنقاً حتى الموت وفق أحكام المادتين 405 و406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

في السياق، نوه المصدر، إلى أن "اتصالاً هاتفياً عبر الخط الساخن انتهى بإنقاذ طفلٍ من محاولة خطف له حصلت بمنطقة الفجوة في ناحية أور شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "القوة الأمنية تمكنت من اعتقال الخاطف الذي حاول خطف الطفل".

إلى ذلك، أصيب منتسبان ينتميان لقوات حفظ النظام أثناء تظاهرات قام بها اهالي قضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر، الوكالة، أن "منتسبين اثنين أصيبا بالحجارة نتيجة مصادمات مع متظاهرين غاضبين بقضاء الإصلاح بسبب شح المياه التي تضرب القضاء منذ أسبوعين أيام".

وبين المصدر، أن "عجلات حكومية تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الهجوم عليها بالحجارة من قبل المتظاهرين".

وفي حدث آخر، أقدم مجهولون على حرق عجلات مواطنين اثنين في منطقة العليميين بناحية أور شرقي الناصرية، إحدى العجلتين تعود لمنتسب في الحشد الشعبي ينتمي إلى لواء علي الأكبر في محافظة كربلاء المقدسة.