"الحوت" في قبضة الأمن بعد سرقته عدة منافذ لتوزيع الرواتب في بغداد

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الثلاثاء، بالقاء القبض على شخص يُدعى "الحوت" متهم بتنفيذ سلسلة من عمليات السرقة التي طالت منافذ لتوزيع الرواتب في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على "الحوت" بعد نصب كمين له، مبينا أن المتهم متورط بسرقة منافذ "الكي كارت" الصيرفات في حي الشعلة والحرية واغلب مناطق جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

وأضاف أن المتهم قد اعترف بالكثير من عمليات النصب والاحتيال، مشيرا الى أنه تم تسليمه من قبل الاستخبارات الى مركز الشرطة في الحرية إجراء اصولي.