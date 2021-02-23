الحلة.. الإيقاع بتاجري مخدرات وبحوزتهما أكثر من 7 آلاف حبة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باعتقال تاجري مخدرات وبحوزتهما أكثر من 7 آلاف حبة مخدرة في مدينة الحلة مركز محافظة بابل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من مديرية الامن الوطني وسوات تمكنت من إلقاء القبض على إثنين من تجار المخدرات بالجرم المشهود وبحوزتهم نحو ٧٤٩٠ حبة مخدرة مختلفة الأنواع مع أدوات تعاطي للمخدرات في محافظة بابل".

وأضاف أن القوات الأمنية عثرت بحوزتهما أيضا على قنبلتين يدويتين وثلاث ةمخازن سلاح بندقية كلاشنكوف مع آلة جارحة (خنجر).

وأشار المصدر إلى أن القوات المشتركة تمكنت من الإيقاع بهما في كمين أمني "محكم" وسط مدينة الحلة.