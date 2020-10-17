الحلبوسي يصدر أمراً بخصوص "مجزرة بلد"

شفق نيوز/ أصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يوم السبت أمرا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملابسات "المجزرة" التي وقعت في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين وقضى فيها ثمانية شبان رميا بالرصاص واختفى أربعة آخرون

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "أصدر أمراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية وعضوية عددٍ من أعضاء اللجنة ونواب محافظة صلاح الدين، للتوجه إلى مكان الحادث الإجرامي الذي حدث فجر اليوم، وإِعداد تقرير حول ملابسات الجريمة البشعة والنكراء، على أن تعرض اللجنة تقريرها على مجلس النواب".

وكان مسلحين مجهولين قد أعدموا، السبت، ثمانية شبان رميا بالرصاص دون معرفة الأسباب في قرية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد، بينما فقد أثر أربعة آخرين، وفق مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.

وعلى خلفية الحادث، قرر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للارض الى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية".

وكان المركز العراقي لتوثيق جراء الحرب قد اتهم مقاتلي فصيل "عصائب أهل الحق" بالوقوف وراء الهجوم، وقال إن عدد الضحايا 12 مدنياً.

وقال المركز في بيان نشرته على صفحته في فيسبوك، إن "ميليشيا مسلحة تنتمي إلى عصائب أهل الحق قتلت 12 مدنيا بينهم 4 أطفال بحملة دهم فجر اليوم في قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين".

وأضاف المركز أن "المغدورين هم من أبناء عشيرة الرفيعات وعشيرة الجيسات".

ويأتي هذا الحادث غداة مقتل مقاتل في عصائب أهل الحق وإصابة آخر بجروح في منطقة سيد غريب شمال شرقي الدجيل في صلاح الدين بهجوم لتنظيم داعش، وفق ما أبلغ وكالة شفق نيوز قائممقام الدجيل عبد العزيز فزع.



