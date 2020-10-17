سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الحلبوسي يصدر أمراً بخصوص "مجزرة بلد"

Category: أمـن

Date: 2020-10-17T16:00:43+0000
الحلبوسي يصدر أمراً بخصوص "مجزرة بلد"

شفق نيوز/ أصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يوم السبت أمرا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملابسات "المجزرة" التي وقعت في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين وقضى فيها ثمانية شبان رميا بالرصاص واختفى أربعة آخرون

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "أصدر أمراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية وعضوية عددٍ من أعضاء اللجنة ونواب محافظة صلاح الدين، للتوجه إلى مكان الحادث الإجرامي الذي حدث فجر اليوم، وإِعداد تقرير حول ملابسات الجريمة البشعة والنكراء، على أن تعرض اللجنة تقريرها على مجلس النواب". 

وكان مسلحين مجهولين قد أعدموا، السبت، ثمانية شبان رميا بالرصاص دون معرفة الأسباب في قرية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد، بينما فقد أثر أربعة آخرين، وفق مصدر أمني لوكالة شفق نيوز. 

وعلى خلفية الحادث، قرر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للارض الى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية". 

وكان المركز العراقي لتوثيق جراء الحرب قد اتهم مقاتلي فصيل "عصائب أهل الحق" بالوقوف وراء الهجوم، وقال إن عدد الضحايا 12 مدنياً.

وقال المركز في بيان نشرته على صفحته في فيسبوك، إن "ميليشيا مسلحة تنتمي إلى عصائب أهل الحق قتلت 12 مدنيا بينهم 4 أطفال بحملة دهم فجر اليوم في قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين".

وأضاف المركز أن "المغدورين هم من أبناء عشيرة الرفيعات وعشيرة الجيسات".

ويأتي هذا الحادث غداة مقتل مقاتل في عصائب أهل الحق وإصابة آخر بجروح في منطقة سيد غريب شمال شرقي الدجيل في صلاح الدين بهجوم لتنظيم داعش، وفق ما أبلغ وكالة شفق نيوز قائممقام الدجيل عبد العزيز فزع.


related

انفجار في الفلوجة والحلبوسي يربطه بـ"إرهاب سياسي": لن نسمح بعودة أيامهم السوداء

Date: 2020-10-05 15:23:26
انفجار في الفلوجة والحلبوسي يربطه بـ"إرهاب سياسي": لن نسمح بعودة أيامهم السوداء

السفارة الامريكية تصدر تنبيها جديدا بشأن الاوضاع في العراق

Date: 2020-02-10 13:26:47
السفارة الامريكية تصدر تنبيها جديدا بشأن الاوضاع في العراق

احباط تفجير في قلب بغداد

Date: 2020-10-13 05:58:45
احباط تفجير في قلب بغداد

حزب الله يصدر توضيحا حول تحليق طائرات مسيرة محملة بعبوات فوق قصر السلام

Date: 2019-12-28 19:38:52
حزب الله يصدر توضيحا حول تحليق طائرات مسيرة محملة بعبوات فوق قصر السلام

قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء

Date: 2020-09-16 14:30:51
قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء

العراق يبدأ تحركات رسمية لشراء رادارات فرنسية خاصة بالدفاع الجوي

Date: 2019-10-02 12:30:51
العراق يبدأ تحركات رسمية لشراء رادارات فرنسية خاصة بالدفاع الجوي

صدور توجيهات جديدة للحشد الشعبي

Date: 2019-12-09 17:41:10
صدور توجيهات جديدة للحشد الشعبي

قصف صاروخي على مدينة بمحافظة ديالى

Date: 2020-08-24 17:25:22
قصف صاروخي على مدينة بمحافظة ديالى