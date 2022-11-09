الحكيم يحذر من انعكاس اغتيال "ستيفن" على مناخ العراق "الآمن"  

شفق نيوز/ حذر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم الأربعاء، من انعكاس اغتيال المواطن الأمريكي ستيفن إدوارد ترويل ببغداد قبل يومين، على "المناخ الآمن" في العراق.

وقال الحكيم في تدوينة له اليوم، على موقع تويتر، إن إغتيال المواطن الأمريكي ستيفن ترول وسط بغداد فعل مدان ومستنكر، معربا عن "عميق أسفنا لما حصل".

وحث الحكيم، "الجهات الأمنية المسؤولة على الإسراع بكشف ملابسات الجريمة واطلاع الرأيين المحلي والعالمي على تفاصيلها وتشخيص ما إذا كانت دوافعها جنائية أو سياسية"، مشددا على "عدم السماح بأن ينعكس ذلك سلبا على المناخ الآمن الذي يسود العراق أو على علاقاته الخارجية".

وأمس الثلاثاء، قال السكرتير الصحفي للبنتاغون بات رايدر، إن المواطن الأمريكي الذي قُتل في وسط بغداد أمس لم تكن له علاقة بجيش الولايات المتحدة.

وذكر رايدر في إفادة صحفية: "على حد علمي، لم يكن هذا الشخص مرتبطا بالجيش الأمريكي"، مضيفاً أن "إدوارد ترويل، مدرس لغة الإنجليزية، قُتل بعد فشل محاولة اختطافه".واليوم الثلاثاء، قالت بعثة الولايات المتحدة في العراق، إنها تراقب عن كثب تحقيق السلطات المحلية في وفاة المواطن الأمريكي ستيفن إدوارد ترويل في بغداد، ، وأكدت أنها تقف على أهبة الاستعداد لتقديم كل المساعدة اللازمة"، وختمت "ليس لدينا أي تعليق آخر".

وفي تغريدة لاحقة، قالت السفيرة الامريكية لدى العراق، إنها "وخلال هذه الأوقات الحزينة، تتقدم بجزيل الشكر والامتنان للشعب العراقي على رسائله الداعمة بعد حادثة القتل الوحشي لستيفن ترول الليلة الماضية في بغداد".

وأوضحت أن "ستيفن كان بالعراق بصفته الخاصة يقوم بما يُحب وهو العمل مع الشعب العراقي"، مضيفة "خالص التعازي لزوجته وأطفاله الصغار".

ومساء الاثنين (7 نشرين الثاني الجاري)، أقدم مسلحون مجهولون، على قتل مواطن يحمل الجنسية الأمريكية، بعد إطلاق النار على سيارة مدنية ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

ووجه وزير الداخلية العراقية عبد الامير الشمري يوم الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة مكون من كبار ضباط وكالة الاستخبارات لمعرفة ملابساتها.

عمار الحكيم