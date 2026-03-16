الحكومة العراقية تصعّد لهجتها وتصف استهداف البعثات و"مجنون" بـ"الارهابية"

شفق نيوز- بغداد

وصف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، ليل الاثنين، الهجمات التي طالت حقول النفط والبعثات الدبلوماسية في العراق بـ"الإرهابية".

وقال النعمان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في الوقت الذي تتعرض له قواتنا الأمنية من منتسبي الحشد الشعبي لاعتداءات غادرة سقط على إثرها شهداء وجرحى، تكررت الاعتداءات غير المبررة على عدد من المفاصل والمنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية، وهي اعتداءات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار الذي يعيشه العراق بفضل التضحيات الجسام التي قدمها أبناء قواتنا الأمنية البطلة بجميع تشكيلاتها".

وأضاف "​فقد تعرض حقل مجنون النفطي وفندق الرشيد الدولي ومقر السفارة الأميركية في العاصمة بغداد إلى اعتداءات إرهابية، وهي أعمال إجرامية لها تداعيات خطيرة على بلدنا، وتتسبب بتقويض المساعي الحكومية في البناء والازدهار".

وأكد "وعلى خلفية هذه الاستهدافات، أمر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني الأجهزة الأمنية والاستخبارية كافة، بتعقب وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة فوراً لينالوا جزاءهم العادل، وشدد على أن أمن الدولة وسلامة مواطنيها خط أحمر لا يمكن تجاوزه، كما أمر بمحاسبة المقصرين ممن تلكأ في أداء الواجب ضمن منطقة عمله".