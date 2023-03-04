الحكم غيابيا على نجل نائب عراقي يتاجر بالمخدرات

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني بمحافظة النجف الاشرف، اليوم السبت، عن صدور حكم قضائي غيابي بحق نجل عضو في مجلس النواب العراقي تتعلق بقضايا مخدرات.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالسجن الغيابي لمدة 15 سنة بحق نجل نائب في البرلمان العراقي عن مدينة النجف".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية"، مشيرا الى ان قرار المحكمة بعد اعترافات ادلى بها سائق النائب على المحكوم أيضا بوقت سابق ضد نجل النائب الهارب حاليا بالاتجار بالمخدرات.