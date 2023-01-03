الحكم على خمسة مدانين بتهم تعاطي والاتجار بالمخدرات بمنطقة كوردستانية

شفق نيوز / أعلنت مديرية أسايش گرميان، اليوم الثلاثاء، ادانة خمسة أشخاص بتهمة تعاطي المخدرات والاتجار بها.

وقالت مديرية الأسايش في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المتهمين الخمسة تم اعتقالهم بتهمة تهريب المخدرات وتعاطيها خلال الأشهر القليلة الماضية".

وأضاف البيان أنه "وبعد عرض القضية على قاضي التحقيق، وبعد عدة جلسات استماع وعرض كامل للأدلة واعترافات المتهمين، تم الحكم على الجناة باحكامٍ متفاوتة تراوحت بين السجن من عام ولغاية خمسة أعوام مع فرض غرامات مالية عليهم".