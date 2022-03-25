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الحكم على اثنين بالإعدام وثالث بالمؤبد لسطوهم على صيرفة وقتل صاحبها في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-03-25T08:41:38+0000
الحكم على اثنين بالإعدام وثالث بالمؤبد لسطوهم على صيرفة وقتل صاحبها في بغداد

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، بصدور حكمين بالإعدام بحق وآخر بالمؤبد بحق ثلاثة مدانين يشكلون عصابة نفذت سطواً مسلحاً على صيرفة وقتلت صاحبها شرقي العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن مديرية مكافحة إجرام بغداد / مكتب مكافحة إجرام الحبيبية تمكنوا من القاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين لقيامهم بالسطو المسلح على إحدى الصيرفات وقتل صاحبها ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد.

وأوضح البيان أنه بعد التعمق بالتحقيق معهم اعترفوا صراحة بجريمة السطو المسلح وجرائم جنائية أُخرى، حيث تم تصديق أقوالهم قضائيا بالأعتراف، مشيرا إلى أنه تم الحكم على اثنين منهما بالإعدام وآخر بالمؤبد لينالوا جزاءهم العادل .

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