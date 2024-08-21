الحكم بالإعدام لأربعة أشخاص بينهم "بنغلاديشي" لقتلهم مالك بحيرة اسماك في واسط

شفق نيوز/ افاد مصدر قضائي، يوم الأربعاء، بأن محكمة جنايات واسط اصدرت حكما بالاعدام بحق اربعة اشخاص بينهم "بنغالي" الجنسية وذلك لإدانتهم بقتل صاحب بحيرة اسماك كانوا يعملون عنده.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المحكمة أصدرت حكم الإعدام شنقا حتى الموتبحق أربعة عمال بينهم عامل بنغلاديشي الجنسية اعترفوا بقتل مالك بحيرة الأسماك التي يعملون فيها.

وأشار المصدر، إلى أن المدانين اعترفوا أيضا بسرقة سيارة (المجنى عليه) ِومبلغ مالي قدره (200) مليون دينار ورمي جثة الضحية في نهر الغراف بمدينة الكوت مركز محافظة واسط.