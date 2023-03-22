الحكم بالإعدام غيابياً بحق مدانين اثنين باختطاف وقتل الناشط سجاد العراقي

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام غيابياً بحق مدانين اثنين باختطاف وقتل الناشط المدني سجاد العراقي.

وذكر مصدر قضائي لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكما غيابيا بالاعدام شنقا حتى الموت ضد (أدريس كريدي، وأحمد محمد عبد) لإدانتهما باختطاف وقتل الناشط المدني سجاد العراقي".

وبين المصدر، ان " القرار صدر استناداً لأحكام المادة 421 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

بدوره أكد مجلس القضاء الأعلى أن، محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكما بالاعدام غيابيا بحق مجرمين اثنين عن جريمة خطف الناشط (سجاد العراقي) في مدينة الناصرية العام 2020.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكما بالاعدام بحق مجرمين اثنين قاما بخطف الناشط (سجاد العراقي)"، لافتا إلى أن "الحكم يأتي استنادا لاحكام المادة 421 / ج / من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 منه".

وفقد أثر "سجاد العراقي"، أحد الناشطين في احتجاجات ذي قار، منذ العشرين من أيلول/سبتمبر العام 2020 عندما اقتاده مجهولون تحت تهديد السلاح إلى مكان مجهول.

وتعرض عشرات الناشطين العراقيين للاغتيال والاختطاف في خضم الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر العام ذاته.