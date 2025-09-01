الحكم بالإعدام على "إرهابي" هاجم سيطرة أمنية في بغداد

شفق نيوز– بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاثنين، حكماً بالإعدام على "مجرم إرهابي" أدين بتنفيذ هجوم مسلح استهدف سيطرة أمنية في بغداد.

وقالت المحكمة في بيان رسمي إن الحكم جاء استناداً إلى أحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 و3 و5 و7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، مؤكدة أن العدالة ستطبق على كل من يهدد أمن واستقرار المواطنين.

وأشارت إلى أن الهجوم أسفر حينها عن مقتل منتسبين اثنين من القوات الأمنية في منطقة بغداد الجديدة، شرقي العاصمة.