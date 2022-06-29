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الحكم بالسجن 15 سنة بحق مدان بتفجير منزل قاضٍ تم اغتياله جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-06-29T10:23:04+0000
الحكم بالسجن 15 سنة بحق مدان بتفجير منزل قاضٍ تم اغتياله جنوبي العراق

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ميسان حكماً بالسجن 15 سنة بحق المجرم (ص. ع)، عن جريمة اشتراكه مع متهمين اخرين بالتخطيط وتفجير دار المغدور القاضي احمد فيصل خصاف قبل ارتكاب جريمة الاغتيال.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم، ان "محكمة جنايات ميسان أصدرت حكماً بالسجن 15 سنة بحق المجرم (ص.ع) والذي اعترف بقيامه بالتخطيط المسبق ورمي العبوة الناسفة على باب دار القاضي المغدور بدوافع ارهابية.

وأضاف، أن "الحكم بحق المجرم يأتي استناداً لأحكام المادة الثانية/1 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 132 /1 من قانون العقوبات".

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