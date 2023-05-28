الحكم بالسجن 15 سنة بحق أشهر مزيّف للوثائق الرسمية جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بان محكمة جنايات المحافظة اصدرت حكماً بحق اشهر مزيّف للوثائق والمستمسكات الرسمية في ذي قار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات المحافظة اصدرت حكماً بالسجن لمدة 15 عاما بحق أشهر مزيّف في المحافظة، بعد ادانته بالعديد من قضايا التزييف التي تخص اللجان الطبية والدوائر الحكومية، مستخدماً بذلك 71 ختماً حكومياً وشخصياً".

وبين المصدر، ان " القرار صدر استناداً لاحكام المادة 275 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".