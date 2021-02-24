الحكم بالسجن على عناصر أمن قتلوا مدنيين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ذي قار في قضاء الشطرة شمالي المحافظة، اليوم الأربعاء، احكاما بالسجن بحق 3 عناصر من الشرطة متهمين بقتل مواطنين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار الاتحادية / الهيئة الثانية بقضاء الشطرة أصدرت احكاما بالسجن بحق ثلاثة عناصر شرطة متهمين بجريمة قتل وإصابة مواطنين أثناء إحدى جلسات الصلح العشائرية العام الماضي"، لافتا إلى أن " أحكام السجن كانت بواقع 15 عاما لكل متهم بمجموع 45 سنة للمتهمين الثلاثة".

وبين المصدر، أن " القرار صدر استنادا لإحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".