الحكم بالسجن المؤبد بحق قائد قوات الرد السريع السابق لإدانته بالقتل

شفق نيوز/ أصدرت محكمة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الأحد، حكماً بالسجن المؤبد بحق قائد قوات الرد السريع السابق في محافظة واسط العقيد عزيز الامارة وذلك لادانته بجريمة قتل شخص خلال شغله المنصب في عمليات "صولة الفرسان" ضد التيار الصدري.

وقال احد افراد اسرة المجنى عليه لوكالة شفق نيوز، إن المحكمة أدانت في محاكمة جرت صباح اليوم العقيد الامارة بقتل المواطن (ع، ف، أ) من اهالي مدينة الكوت خلال عمليات "صولة الفرسان".

وأضاف أن العقيد عزيز الامارة سيمثل أمام القضاء في قضايا أخرى.

وتعرض قائد قوات الرد السريع السابق الى هجوم مسلح في شهر شباط/ فبراير من العام 2024 الى هجوم مسلح أسفر عن إصابته بجروح ومقتل احد اشقائه في مدينة الكوت وسط محافظة واسط.

وأعلنت قيادة شرطة محافظة واسط فيما بعد إلقاء تم القبض على 4 متهمين نفذوا هجوما مسلحا على استهدف الامارة وشقيقه "نتيجة لثأر قديم".

وكان عضو مجلس النواب السابق عن محافظة واسط كاظم الصيادي قد اتهم في تصريحات قبل عدة سنوات، العقيد الامارة واشقائه بأنهم كانوا يديرون "سجنا سريا لممارسة عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب" في واسط.