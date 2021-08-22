الحكم بالاعدام على قاتل عبير الخفاجي

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات كربلاء، يوم الاحد، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق قاتل مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي.

أبلغ ذلك مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، وأشار إلى أن محكمة جنايات كربلاء باشرت، صباح اليوم، بمحاكمة المتهم بقتل مدير البلدية الخفاجي.

من جانبه قال مجلس القضاء الاعلى في بيان صدر لاحقا، إن محكمة جنايات كربلاء أصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق المدان (حسين جواد عبد الأمير) عن جريمة قتله مدير بلدية كربلاء (عبير سليم).

وبحسب البيان، فأنه "وبعد اكتمال كافة الاجراءات القانونية واعتراف المدان بالجريمة تم أحالة المدان على محكمة الموضوع (جنايات كربلاء) والتي نظرت في هذه الجريمة وأصدرت حكمها بالاعدام شنقا حتى الموت"، مشيراً إلى أن "المدان اقدم على قتل مدير بلدية كربلاء عندما كان الاخير مكلف بواجب رسمي وهو ازالة التجاوزات الحاصلة على املاك الدولة في محافظة كربلاء".

وتوفي مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي، في العاشر من آب الجاري، متأثراً بجراحه بعد اصابته بعدة اطلاقات نارية برفقة اثنين من موظفي البلدية، اطلقها أحد المتجاوزين "بدم بارد" اثناء تنفيذ حملة لازالة التجاوزات في المحافظة.

وتحولت جريمة اغتيال مدير بلدية كربلاء عبير سليم، من قضية جنائية إلى حملة كبرى لإزالة التجاوزات انتشرت في مختلف المحافظات العراقية.