الحصيلة الأولية لعملية السعادة والرشاد شرقي بغداد

شفق نيوز- بغداد

كشفت مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة أولية لعملية السعادة والرشاد في بغداد، أسفرت عن تنفيذ 593 أمراً تنوع بين القبض على متهمين و مخالفين لشروط الإقامة وضبط أدوية غير مرخصة.

وذكرت المصادر لوكالة شفق نيوز، أن "الحصيلة الأولية للعملية الأمنية في منطقتي السعادة والرشاد ضمن جانب الرصافة في العاصمة بغداد، أسفرت عن ضبط 94 نوع سلاح مختلف و66 حائز سلاح، فضلا عن 28 شخصا أجنبيا مخالفا لشروط الإقامة".

كما تمكنت القوات الأمنية من "اعتقال عصابة لسرقة الدراجات و31 متهما وضبط 27 مادة مخدرة و 343 أدوية منتهية الصلاحية و3 معامل غير مرخصة"، بحسب المصادر.

وكانت وزارة الداخلية قد، أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية أمنية واسعة من خمسة محاور في منطقتي السعادة والرشاد ضمن جانب الرصافة في العاصمة بغداد بهدف فرض سلطة القانون وملاحقة الخارجين عنه.