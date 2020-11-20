الحشيشة و(01) تغزو الأنبار وتجارها يحتمون بالجماعات المسلحة

شفق نيوز/ كشف مصدر في أمني في قسم مكافحة المخدرات التابع لقيادة شرطة محافظة الأنبار، يوم الجمعة، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في جرائم الاتجار والترويج للمواد المخدرة في المحافظة، مؤكدا اعتقال 40 عصابة ومجموعة إجرامية منذ شهر، أيار الماضي ولغاية الآن.

وابلغ المصدر الأمني وكالة شفق نيوز؛ أن القوات الامنية ومنذ شهر أيار الماضي ألقت القبض على 40 عصابة تتاجر بالمواد المخدرة، وضبط 93 شخص بصفة مروج للمخدرات في عموم مدن الأنبار"، لافتا إلى "الاستيلاء على قرابة 800 ألف حبة مخدرة من خلال تلك العمليات إضافة إلى كميات غير قليلة من مادة الكريستال والحشيشة".

وتابع المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أنه خلال العام الحالي أصدر القضاء العراقي في الانبار الحكم على 134 مروجا و متعاطيا للمخدرات وفق أحكام المادة 28 و 32 من قانون العقوبات.

وحول سبب هذا الارتفاع قال إن "محافظة الانبار تحولت لمنطقة مرور لتجار المخدرات، خصوصا تجار حبوب 01 حيث يتم دخولها عن طريق سوريا عبر مدينة القائم وهي تجارة بعض أفرادها محمي من جماعات وفصائل مسلحة معروفة".

وفيما أشار الى أن "أنواع أخرى من المواد المخدرة تصل بطبيعة الحال كما باقي المحافظات ويكون مصدرها إيران"، نوه إلى أن قوات الامن العراقية تحقق تقدما كبيرا في معركتهم الداخلية بتتبع مروجي المخدرات واعتقالهم.

وفي سياق ذي صلة؛ أعلنت الاستخبارات العسكرية، القبض على اربعة من تجار المخدرات في الانبار.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ذكرت الاستخبارات العسكرية، أنه "بعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة، بالتعاون الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ من إلقاء القبض على أربعة من تجار المخدرات في محافظة الانبار".

واشار البيان إلى احالة تجار المخدرات المقبوض عليهم، إلى القضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٢٨ من قانون العقوبات العراقي.

وأعلنت وزارة الداخلية، الخميس (19 تشرين الثاني 2020)، القبض على تاجر مخدرات بحوزته 16 ألف حبة مخدرة في الانبار.