الحشد يؤكد إصابة اثنين من عناصره بقصف أميركي سعودي في البصرة

شفق نيوز- البصرة

أكدت قيادة عمليات الحشد الشعبي في البصرة، فجر الأربعاء، تعرض مقرها لقصف جوي أسفر عن إصابة عنصرين بجروح، في أول تأكيد عراقي للضربات التي أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تنفيذها بمشاركة القوات السعودية داخل العراق.

وقالت القيادة في بيان، إن مقر قيادة الحشد الشعبي في البصرة تعرض عند الساعة الثانية من فجر اليوم إلى "استهداف جوي"، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تفيد بإصابة عنصرين بجروح.

وأضافت أن الجهات المختصة باشرت الكشف الموقعي وتقييم الأضرار، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية والعسكرية الإجراءات اللازمة لتأمين المواقع وتعزيز الحماية، بالتزامن مع استمرار التحقيقات للوقوف على ملابسات الهجوم.

وكانت "سنتكوم" قد أعلنت قبل وقت قصير أن مقاتلات أميركية وسعودية نفذت في 28 تموز/ يوليو ضربات دقيقة على مواقع للأسلحة والإمدادات اللوجستية تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة من شرق العراق.

وقالت القيادة الأميركية إن الضربات جاءت رداً على أكثر من 30 هجوماً بطائرات مسيّرة خلال الساعات الـ72 الماضية، اتهمت الحرس الثوري الإيراني بتوجيهها ضد القوات الأميركية ومنشآت الطاقة السعودية.

ولم يحدد البيان المحافظات أو المواقع التي تعرضت للقصف، لكن مصدراً أمنياً قال لوكالة شفق نيوز، إن انفجارات وقعت في محافظات البصرة وبابل وكربلاء ونينوى بمحيط مواقع تابعة لفصائل مسلحة، لم تعرف تفاصيلها.

وجاء التصعيد الأميركي السعودي بعد اتهام الرياض فصائل موالية لإيران في العراق بإطلاق طائرات مسيّرة استهدفت منشآت الطاقة السعودية، فيما قالت واشنطن إن الهجمات التي استهدفت قواتها لم تنجح.

كما سبقت الضربات بساعات محاولة إيرانية لاستهداف قاعدة تضم قوات أميركية في الأردن بصواريخ باليستية، قالت "سنتكوم" إنها اعترضتها بالكامل.