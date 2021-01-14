الحشد يؤشر تراجعاً ملحوظاً لنشاط داعش في الحدود مع إقليم كوردستان

شفق نيوز/ افادت قيادة الحشد الشعبي- محور الشمال يوم الخميس بتراجع نشاط تنظيم داعش في المناطق الحدودية بين اقليم كوردستان ومحافظتي صلاح الدين وكركوك.

وقال المتحدث الرسمي عن المحور علي هاشم الحسيني لوكالة شفق نيوز، إن جميع المناطق الحدودية بين كركوك وصلاح الدين وحدود كوردستان تحت السيطرة ولا وجود او عودة لعناصر داعش، مؤكدا ان قوات الامن والحشد تلاحق البؤر والاوكار المتخفية في عموم المناطق الوعرة والنائية.

واوضح ان الكثير من الحوادث الامنية سببها الغام وعبوات ناسفة من مخلفات داعش الحربية خلال الاعوام الممتدة 2015-2016 ، مستبعدا قدرة التنظيمات المسلحة على اعادة تنظيم صفوفها او بناء اوكار ومعاقل جديدة بين المحافظات الساخنة .