الحشد يوضح حقيقة دخول قوات امريكية بين صلاح الدين وكوردستان

شفق نيوز/ نفت قيادة الحشد الشعبي محور الشمال، يوم الأحد، أنباء متداولة أفادت بدخول قوات أمريكية "قتالية وجوية" بين اطراف محافظة صلاح الدين وإقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم القيادة علي هاشم الحسيني لوكالة شفق نيوز، إن "أنباء دخول أي قوات أمريكية إلى مطار (حليوة) في اطراف طوز خورماتو اشاعات عارية عن الصحة ولا وجود لها إلا في الخيال"، معتبرا تلك الأنباء "محاولات لإثارة البلبلة الأمنية في المناطق المستقرة".

واكد الحسيني ان "وجود القوات الامريكية في أي قاطع في محور الشمال نسج من الخيال ولا حاجة لوجودها والأمر محسوم من قبل الحكومة العراقية"، مشيرا إلى أن "القوات الامريكية ستعامل بأنها قوات محتلة أينما حلت، إن حدث ذلك، رغم أنه أمر غير واقعي".

ويأتي تصريح الحسيني ردا على أنباء برصد قوات امريكية برية وطائرات حربية حطت في مطار (حليوة) والذي يسمى سابقا مطار (صديق) فيما أكد مصدر عسكري وجود استطلاع أمريكي ميداني للكثير من القواطع الامنية الساخنة بين كوردستان وصلاح الدين وكركوك.