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الحشد يوسع انتشاره صوب آبار النفط في ديالى

Category: أمـن

Date: 2020-10-23T20:09:49+0000
الحشد يوسع انتشاره صوب آبار النفط في ديالى

شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي يوم الجمعة أنه وسع انتشار مقاتليه على طريق استراتيجي يصل إلى آبار النفط في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وقال الحشد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "قطعات من اللواء الاول بالحشد الشعبي انتشرت على طريق خانقين - نفط خانة لتأمينه من تحركات داعش الإرهابي".

وأضاف أن "الطريق المذكور يعد من الطرق المهمة أمنيا على مستوى المحافظة". 

ويوجد في بلدة نفط خانة حقلاً يحمل الاسم نفسه وهو حقل نفطي مشترك مع إيران (يطلق عليه في الجانب الايراني حقل نفط شاه) ويبلغ عدد الآبار في كلا الحقلين 42 بئراً 14 منها بالجانب العراقي.


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