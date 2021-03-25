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الحشد الشعبي يخلي مسؤوليته من استعراض مسلح لـ"ربع الله"

Category: أمـن

Date: 2021-03-25T12:22:35+0000
الحشد الشعبي يخلي مسؤوليته من استعراض مسلح لـ"ربع الله"

شفق نيوز / نفت هيئة الحشد الشعبي، يوم الخميس، وجود أي تحرك عسكري لقطعات الحشد داخل العاصمة بغداد، حسبما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام.

وأكدت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تحركات قوات الحشد تأتي ضمن أوامر القائد العام للقوات المسلحة، وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة".

وأضافت أن "ألوية الحشد تسمى بالأرقام لا بالمسميات الأخرى كما أن مديرياته تحمل التسميات الرسمية المعروفة".

وأثار استعراض مسلح قامت به حركة "ربع الله"، صباح يوم الخميس، ردود أفعال ناقدة من قوى سياسية، أشارت إلى أن هذه الأعمال محاولة لزعزعة الاستقرار وضرب الدولة.

وفي وقت سابق من اليوم، عززت القوات الأمنية المكلفة بحماية المنطقة الخضراء وسط بغداد، من تواجدها عند مداخل المنطقة، تحسبا لوقوع أي طارئ.

وجاء هذا التعزيز، بعد انتشار مسلح لعناصر من حركة "ربع الله" وسط العاصمة بغداد، واطلاقها تهديدات ضد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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