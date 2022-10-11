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الحشد ينفذ ممارسة امنية في محيط خانقين ويؤكد: واجباتنا امنية وبعيدة عن التقلبات السياسية

Category: أمـن

Date: 2022-10-11T09:02:46+0000
الحشد ينفذ ممارسة امنية في محيط خانقين ويؤكد: واجباتنا امنية وبعيدة عن التقلبات السياسية

شفق نيوز/ نفذت قطعات من الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، ممارسات امنية وقائية و تعبوية في اطراف ومحيط خانقين (105كم شمال شرق بعقوبة)، مؤكدة عدم خضوعها لأي تقلبات أو تدخلات سياسية.

وقال امر اللواء 23 من الحشد الشعبي والمنتشر في اطراف خانقين بشير العنبكي لوكالة شفق نيوز، إن "قطعاتنا نفذت ممارسة امنية وتعبوية ضمن خطة عمل مستمرة لتأمين القواطع والتحوط لاي طارئ أو خطر ودرئه عن المواطنين.

واضاف أن "قواتنا تحكم السيطرة على محيط خانقين وتنتشر بشكل منظم وتخضع للمنظومة الأمنية وبعيدة عن أي تقلبات او تدخلات سياسية"، مشيرا الى "تنفيذ ممارسات امنية مماثلة في عدة وحدات إدارية بديالى".

واكد العنبكي انخفاض معدل الهجمات والتعرضات الإرهابية، وباتت شبه معدومة ما اثمر عن استقرار أمني واضح في عموم القواطع والمناطق.

وتنتشر قطعات اللواء 23 في اطراف خانقين وعدة مناطق ساخنة في العظيم وبني سعد ومناطق أخرى ويقتصر وجودها في محيط الوحدات الإدارية.

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