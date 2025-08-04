الحشد ينفذ انتشارا أمنيا على طريق أربيل – كركوك

شفق نيوز – كركوك

باشرت قوات اللواء 16 في قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة التابعة للحشد الشعبي، يوم الاثنين، بانتشار أمني واسع على الطريق الرابط بين أربيل وكركوك، ضمن خطة تأمين الطرق المؤدية إلى محافظة كربلاء استعدادًا لزيارة الأربعين.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "قوات اللواء انتشرت في مناطق التون كوبري لتعزيز النقاط الأمنية وتسيير دوريات ثابتة ومتحركة، بهدف تأمين مسار الزائرين القادمين من شمالي البلاد ومن دول الجوار".

وأشار المصدر، إلى أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الشمالية من محافظة كركوك، وتوفير الحماية لمواكب الزائرين، وتسهيل حركتهم خلال موسم الزيارة، الذي يشهد توافد ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه".

وأكد المصدر، أن التنسيق مستمر مع باقي الأجهزة الأمنية لضمان انسيابية الحركة ومنع أي خروقات أمنية قد تهدد سلامة الزوار.