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الحشد ينعى مقاتلين سقطا بهجومين لداعش في ديالى ونينوى

Category: أمـن

Date: 2022-05-24T14:30:29+0000
الحشد ينعى مقاتلين سقطا بهجومين لداعش في ديالى ونينوى

شفق نيوز/ نعت هيئة الحشد الشعبي، يوم الثلاثاء، اثنين من مقاتليها سقطا ضحية بهجومين لتنظيم داعش في محافظتي ديالى ونينوى.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المقاتل في اللواء الرابع هادي صالح يوسف الأسدي سقط ضحية في قاطع عمليات ديالى".

وأضافت في بيان ثانٍ أن "المقاتل محمد عبودي الحساني أحد مقاتلي اللواء 44 بالحشد سقط ضحية خلال التصدي للتعرض الداعشي في قاطع عمليات الحضر جنوب الموصل".

وتابعت أن "مجموعة من عناصر داعش شنت تعرضا غادرا مستغلة سوء الأحوال الجوية فجر اليوم على احدى النقاط للواء 44 في قاطع المسؤولية في مدينة الحضر، ما ادى الى سقوط ضحية واصابة اثنين آخرين".

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