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الحشد ينعى قائد فوج "مالك الأشتر" بتفجير أسفر عن إصابة خمسة عناصر من قواتها في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-11-19T11:49:12+0000
الحشد ينعى قائد فوج "مالك الأشتر" بتفجير أسفر عن إصابة خمسة عناصر من قواتها في ديالى

شفق نيوز/ نعت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، القائد آمر فوج مالك الأشتر في اللواء 11 في الحشد الشعبي الذي سقط ضحية بانفجار عبوة ناسفة وضعت بجانب الطريق أثناء عمليات التقدم في قاطع عمليات ديالى.

وأوضح مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، الحكم الاتحادي احمد مگصد قد سقط ضحية في قاطع عمليات ديالى .

ويشغل الحكم الكروي مگصد منصب آمر فوج مالك الأشتر في لواء علي الاكبر.

كما تمنت الهيئة في بيان، الشفاء لمعاون قائد عمليات الفرات الأوسط في الحشد علي كريم الحسناوي الذي أصيب بانفجار العبوة نفسها خلال العمليات الجارية بمحافظة ديالى.

وأصيب أربعة مقاتلين في اللواء 11 بالحشد الشعبي في العمليات الجارية في ديالى جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلتهم أثناء تنفيذ عملية امنية في ناحية النفط خانة.

ووفقا لبيان صادر عن الحشد فإن، المصابين هم كل من: حيدر جميل وسجاد عبد العباس ومحمد امين و جاسم محمد.

وصرّح مصدر أمني مسؤول، في وقت سابق من اليوم، بأن عنصراً من قوات الحشد الشعبي سقط ضحية على الأقل بينما أُصيب ستة آخرون بهجوم لتنظيم داعش ضمن منطقة حمرين في محافظة ديالى.

وكانت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم، إطلاق عملية تفتيش واسعة من 5 محاور لمطاردة عناصر تنظيم داعش في جبال حمرين شمال شرق ناحية العظيم بالمحافظة.

يشار إلى أن أربع ضحايا من عناصر قوات الجيش العراقي سقطوا فجر اليوم ضحايا بهجوم شنه على ثكنة عسكرية في قضاء الدبس شمال غربي محافظة كركوك.

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